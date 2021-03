Akka Technologies : encore bien rouge

Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — Akka Technologies reste sous pression en bourse, en recul de 3,7% à 22,4 euros en début de journée. Le titre du groupe de Maurice Ricci aligne une septième séance consécutive de repli, dont une chute de 12,8% hier à la suite de la publication de comptes 2020 fortement dégradés.

Même si le groupe est parvenu à respecter ses covenants à fin 2020, la dette nette va continuer à progresser en raison d'importants décaissements (200 à 205 ME en 2021) liés aux coûts exceptionnels et au remboursement des avances de charges fiscales et sociales qui ont permis au groupe d'afficher en endettement meilleur qu'attendu à fin 2020, explique Invest Securities. Le groupe est en situation de vulnérabilité, alors que la tendance toujours très difficile sur son CA ne va pas l'aider à se redresser, pas plus que sa sensibilité aux restrictions sanitaires. Le broker dégrade ainsi le titre à 'vendre' et ramène son objectif de 24 à 20 euros.

Les réductions de coûts et les efforts de diversification vont dans le bon sens, affirme de son côté Oddo BHF. Toutefois, des incertitudes demeurent sur le timing et l'ampleur du redressement de l'activité, dans un contexte d'endettement qui restera élevé post-restructurations, alors que la valorisation est encore relativement élevée à respectivement 15,4x et 12,4x l'EBIT 2021-2022 estimé contre 14,5x et 11,5x pour Alten. L'analyste reste ainsi à 'sous-performance' avec une cible de 15 euros (révisions baissières compensées par la hausse des multiples de marché).