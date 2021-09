Akka Technologies élargit sa présence à Leipzig

(Boursier.com) — AKKA Technologies, leader européen des services de conseil en ingénierie et services 'R&D' dans le secteur de la mobilité, élargit sa présence à Leipzig avec la création d'un nouveau 'Centre d'excellence Numérique'. L'ouverture de ce centre, qui se traduira par la création en local de 250 nouveaux emplois hautement qualifiés, permettra de répondre à la demande croissante d'expertises numériques dans la région.

Grâce à ce Centre d'Excellence Numérique, AKKA accélère les projets d'innovation numérique et conduit activement la transformation numérique de ses clients, en proposant des solutions de pointe dans les domaines de l'architecture cloud, du développement et du test de logiciels, du développement de logiciels embarqués, de l'IA, du machine learning et de l'analyse de données.

Ouverte en 2019, l'AKKAdemy Leipzig qui offre les programmes de formation les plus récents aux meilleurs talents et à des ingénieurs expérimentés, s'installera également sur ce nouveau site. Ce regroupement crée un centre de compétences unique en Allemagne. Par cet investissement significatif, AKKA souligne l'importance stratégique de Leipzig en tant que pôle d'activité et soutient son développement en 'Digital Hub de l'Est', renforçant ainsi le paysage de la recherche et du développement numérique de l'État libre de Saxe. Cet état finance le Centre d'Excellence Numérique à hauteur de 2,6 millions d'euros dans le cadre du programme "GRW" (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur") qui vise à améliorer la structure économique régionale.

Le nouveau site de 1000 m2, doté de son propre atrium, d'ateliers et de salles de détente et bénéficiant d'un équipement informatique de pointe, offrira aux jeunes diplômés et aux ingénieurs un espace de travail moderne et flexible. Cet environnement de travail attractif situé à l'Alte Messe Leipzig constitue un cadre idéal pour des projets de développement collaboratifs.

"Nous relevons la très forte demande d'innovation de nos clients dans le domaine de la numérisation en créant un Centre d'Excellence unique à Leipzig. Nous voyons clairement un besoin croissant d'expertise et de conseil. Nous offrons à nos clients l'expertise dont ils ont besoin pour faire évoluer leur transformation numérique. Avec ce Centre d'Excellence Numérique, nous voulons répondre à la demande croissante dans la région. Cette expertise sera disponible à toutes les équipes du Groupe AKKA, en Allemagne comme à l'international", souligne le Dr. Peter Mehrle, CEO AKKA BU Germany.

"Pour faire évoluer la numérisation en Allemagne, nous avons besoin de talents qualifiés. Les jeunes ingénieurs en particulier, doivent être préparés aux processus de transformation numérique. Grâce à son Centre d'Excellence Numérique, AKKA contribue à la Smart Industry, soutient le recrutement et la formation de travailleurs qualifiés et assure le transfert de compétences et de connaissances", commente Thomas Jarzombek, commissaire à l'Industrie Numérique et aux Start-ups et coordinateur du Gouvernement Fédéral pour la politique Aérospatiale allemande.

Ines Fröhlich, secrétaire d'État du ministère saxon de l'Économie, du Travail et des Transports, a déclaré : "Je souhaite chaleureusement la bienvenue à AKKA dans l'État libre de Saxe. La décision d'ouvrir un nouveau site à Leipzig prouve une fois de plus à quel point l'État libre de Saxe est attractif pour les entreprises innovantes dédiées à la transformation numérique et au développement de technologies de pointe innovantes dans l'environnement proche de clients renommés. AKKA trouvera d'excellentes circonstances, des possibilités de coopération conséquentes et les échanges commerciaux nécessaires dans l'une des villes les plus dynamiques d'Allemagne. Cette nouvelle implantation fera progresser le site économique et scientifique et en particulier son écosystème numérique, qui est désormais reconnu à l'échelle nationale."