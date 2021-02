Akka Technologies coordonne le consortium MobiDataLab

(Boursier.com) — Akka Technologies poursuit sa participation au programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon 2020 en coordonnant le projet MobiDataLab, lancé le 1er février 2021, pour une durée de 3 ans.

Le projet MobiDataLab vise à promouvoir la numérisation pour les acteurs de la mobilité au moyen du développement d'une culture mondiale de partage des données, à commencer par l'Europe. Le programme de recherche aidera les acteurs de la mobilité à optimiser l'utilisation des données pour améliorer leurs opérations et leurs services, en proposant une méthodologie réplicable et des outils durables. Le projet MobiDataLab est basé sur un co-développement continu des connaissances et des solutions techniques en matière de partage des données dans les secteurs du transport et de la mobilité. Il sera mis en oeuvre par le biais de laboratoires orientés vers la résolution de problèmes, de la collecte et l'analyse de conseils et de recommandations d'experts. Il s'agira également d'apporter un soutien aux villes, régions, groupes et associations par la construction progressive d'une base de connaissances intersectorielles et d'une plateforme de services en ligne, qui coordonnera l'accès et l'utilisation des ressources de partage de données.

Akka coordonne le consortium MobiDataLab, composé de 9 partenaires européens issus de divers secteurs (industrie, recherche, université, conseil et gouvernance). Ce consortium partage une vision commune sur les valeurs et avantages des données ouvertes et des principes de l'open-source dans le but de faciliter l'indépendance et l'utilisation pour les communautés. Akka contribue au développement du MobiDataLab Transport Cloud à l'aide de sa propre expertise technologique. Le Groupe développera des solutions d'architecture cloud et gérera un catalogue de données ouvertes et des services d'accès aux données. Ceux-ci coordonneront l'accès aux ressources de partage des données, ainsi que leur utilisation. Une fois le projet achevé, Akka en dirigera le plan d'exploitation en assurant sa viabilité.

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne.