AKKA Technologies convertit des avions de transport militaire en bombardiers d'eau

(Boursier.com) — AKKA Technologies a annoncé le déploiement d'une solution clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

La division aéronautique d'AKKA France a mis au point cette solution durable et rentable qui permet aux avions de transport militaire équipés de portes cargo arrière d'être temporairement transformés en avions bombardiers d'eau en cas de besoin, augmentant ainsi leur taux d'utilisation et leur capacité de lutte contre les incendies aériens pour un coût minimal. Ce projet illustre l'ambition du groupe de réduire l'empreinte écologique des infrastructures et des véhicules existants en innovant avec des technologies plus durables.

Le kit consiste en deux réservoirs d'eau de dix tonnes à installer sur l'avion. Transportable par n'importe quel véhicule de l'aéroport, l'installation se fait à l'aide de treuils. Une fois les réservoirs installés sur l'avion, il faut environ dix minutes pour les remplir, après quoi tout est prêt pour le décollage.