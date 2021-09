AKKA Technologies : contrat de 60 ME sur 3 ans

AKKA Technologies : contrat de 60 ME sur 3 ans









Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — AKKA Technologies se félicite d'avoir été sélectionné par un constructeur automobile mondial pour lui fournir des services d'ingénierie et de production en Amérique du Nord. Ce contrat pluriannuel devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de cet engagement, AKKA mobilisera ses fortes compétences en matière d'ingénierie et de production automobile pour contribuer à l'amélioration de la qualité opérationnelle de ce constructeur, à corriger les défauts et à réduire les délais de commercialisation des nouveaux véhicules. AKKA précise que ses ingénieurs hautement spécialisés et certifiés travailleront dans des domaines clés du site de production manufacturière tels que l'électricité, la transmission, le moteur, l'étalonnage, la logistique et le soutien à la qualité.