Akka Technologies contient sa perte en 2021

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre impacté par le ralentissement de la demande, la reprise de l'activité s'est confirmée trimestre après trimestre chez Akka Technologies, se traduisant par une hausse du chiffre d'affaires de +3,3% pour l'ensemble de l'année 2021, à 1,553 milliard d'euros, en ligne avec les attentes.

Le résultat opérationnel d'Akka s'est fortement amélioré au cours de l'exercice, passant de -170,5 millions d'euros en 2020 à 17,5 ME en 2021, grâce à l'amélioration de l'activité et aux effets du plan de transformation du Groupe.

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe s'établit à 99,1 ME en 2021, un chiffre multiplié par 5 par rapport aux 19,5 ME réalisés en 2020, ce qui confirme la vigueur de la reprise. En séquentiel, le résultat ajusté est passé de 40,5ME au 1er semestre 2021 à 58,6ME au 2e semestre 2021, soit une croissance de +44,7%. Le taux de marge (ajusté) s'est établi à 7,5% au 2e semestre 2021, contre 5,3% au 1er semestre 2021, et à 6,4% pour l'année complète.

La perte nette consolidée du Groupe est limitée à -11,4 ME en 2021 (-168,8 ME en 2020). Séquentiellement, le Groupe a réalisé un résultat net positif de 18,1 ME au second semestre 2021, en forte amélioration par rapport à la perte de -29,5 ME au 1er semestre 2021.

Gestion rigoureuse de la trésorerie

La protection de la santé financière d'Akka a été une priorité essentielle tout au long de la crise de la COVID, et s'est poursuivie en 2021. Ainsi, et malgré les coûts de restructuration liés à la transformation du Groupe, le Free Cash Flow est ressorti négatif mais contenu à -23,2 ME en 2021. La trésorerie à fin 2021 est de 367,9 ME contre 468 ME à fin 2020, incluant l'acquisition de l'activité immobilière pour environ 70 ME.

La structure bilancielle d'Akka reste solide. La dette nette post IFRS16 s'établit à 512ME, correspondant à un effet de levier de 3,24 fois (dette nette/ EBITDA), bien en deçà des covenants. Cette position de dette nette ne prend pas en compte les 175ME d'obligations Odirnane, qui sont comptabilisées en capitaux propres.

Akka et Modis s'unissent pour devenir un leader mondial de la smart industry

La première étape de la transaction, annoncée le 28 juillet 2021, a été finalisée le 23 février 2022, avec l'annonce par le Groupe Adecco que l'acquisition d'une participation majoritaire dans AKKA Technologies a été réalisée par l'achat de toutes les participations de la famille Ricci et de Swilux SA, la filiale entièrement détenue par Compagnie Nationale à Portefeuille SA. Le Groupe Adecco regroupera les activités d'Akka et Modis. Grâce à cette étape historique, la nouvelle entreprise générera environ 4 MdsE de revenus et sera le numéro 2 mondial sur le marché des services de recherche et développement en ingénierie avec 50.000 ingénieurs et experts numériques.

Le Groupe Adecco détient désormais 64,72% des actions émises par Akka Technologies. En conséquence, le Groupe lancera une Offre Publique d'Acquisition Obligatoire en Belgique et en France sur les titres Akka Technologies restants, au même prix en espèces de 49 EUR par action et de 100.000 euros plus intérêts échus par obligation convertible. Après la clôture de l'Offre Publique d'Acquisition Obligatoire, le Groupe Adecco a l'intention de procéder à une offre de reprise simplifiée, en vue d'acquérir l'ensemble des titres d'Akka Technologies ainsi que le retrait de la cote de ses actions sur Euronext Brussels et Euronext Paris. Ce processus s'achèverait d'ici la fin du 1er semestre 2022.

Perspectives

Sur la base de la dynamique commerciale actuelle - et en excluant toute détérioration majeure de l'environnement géopolitique actuel, notamment en Europe - Akka s'attend actuellement à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2022 connaisse "une croissance à un chiffre moyenne à élevée". Toutes les Business Units devraient contribuer à la croissance du Groupe et atteindre un taux de marge opérationnelle (ajustée) proche du taux de 2019.

La transformation du Groupe ayant été finalisée, les coûts non récurrents devraient se normaliser à environ 1% du chiffre d'affaires du Groupe. Le Free Cash Flow devrait être négativement impacté au 1er semestre par le remboursement anticipé d'environ 100 ME de charges sociales et fiscales qui avaient été reportées.