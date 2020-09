Akka Technologies : bien orienté après des résultats plus solides qu'attendus

Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — En forte hausse à l'ouverture, Akka Technologies limite désormais ses gains à 2,6% à 17,9 euros après la publication de comptes semestriels meilleurs qu'anticipé par les analystes. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a essuyé une perte nette de 57,4 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 778 ME, en baisse de 12,7%, soit 20,3% sur une base organique.

La performance du Groupe au cours du premier semestre a été pénalisée par les effets négatifs de la crise de la Covid-19 sur la demande et par les mesures de confinement à travers le monde à partir de mars. La perte opérationnelle s'élève à -66,1 ME, avec notamment 52,4 ME de coûts non récurrents.

Le chiffre d'affaires devrait continuer de s'améliorer progressivement au cours du second semestre. Après un point bas d'activité atteint au cours du deuxième trimestre de l'année, le management s'attend à ce que la reprise graduelle se poursuive au cours du semestre. Le chiffre d'affaires du T3 2020 devrait s'améliorer séquentiellement et le T4 2020 devrait être sensiblement plus élevé que le T3. Le résultat opérationnel d'activité devrait être positif en 2020, grâce à l'engagement continu des clients et aux mesures mises en oeuvre à partir du premier semestre.

Le groupe confirme que le point bas est passé et qu'il accélère ses réductions de coûts pour s'adapter à la nouvelle donne. Pour Portzamparc, la question du bilan demeure néanmoins ce qui limite, selon lui, le potentiel boursier. La maison de bourse est à 'conserver' sur le titre.