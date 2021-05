Akka Technologies annonce son partenariat avec AURA AERO pour développer des avions électriques

(Boursier.com) — Akka Technologies, leader européen du conseil en ingénierie et services 'R&D', annonce son partenariat avec l'avionneur toulousain, AURA AERO, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places soutenu par la région Occitanie et INTEGRAL-E, un avion électrique de voltige.

AKKA s'appuiera sur sa forte expertise dans l'accompagnement des acteurs industriels mondiaux tous secteurs confondus, notamment dans l'aéronautique, pour soutenir AURA AERO dans le développement des projets ERA et INTEGRAL-E.

Les ingénieurs d'AKKA contribueront au développement de plusieurs briques technologiques qui constitueront le socle du futur ERA, ainsi qu'au développement et à l'intégration du BMS (Battery Management System), équipement critique de tout avion électrique, sur l'avion INTEGRAL-E. Ces projets s'appuient sur l'expertise d'AKKA en matière d'électrification dans le domaine de la mobilité et illustrent l'ambition du Groupe de participer à la réduction de l'empreinte écologique des véhicules et des infrastructures par la technologie et l'innovation.

Au cours de cette collaboration de deux ans, AKKA devrait mobiliser une équipe expérimentée de 40 ingénieurs issus de ses deux centres d'expertise en Ingénierie et Aviation basés à Toulouse pour fournir des capacités de R&D à AURA AERO sur une gamme complète d'expertise, de l'ingénierie au support client.

Jérémy Caussade, Président et co-fondateur d'AURA AERO, a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir collaborer avec AKKA pour développer le nouveau programme d'AURA AERO. Les compétences apportées renforceront nos expertises internes et participeront au développement de notre nouvel avion ERA, avion régional à propulsion électrique de 19 places, éco-efficient et innovant. Plus que jamais, nous sommes conscients que les femmes et les hommes sont au coeur de notre réussite actuelle et future."

Stéphanie Latieule, SVP Aerospace chez AKKA France, commente : "Nous sommes extrêmement fiers de travailler aux côtés d'AURA AERO sur ces projets à l'avant-garde du développement de la prochaine génération d'avions. Ce partenariat illustre l'agilité d'AKKA à tirer parti de sa profonde expertise dans le secteur aéronautique en Occitanie pour contribuer au développement de projets destinés à ouvrir la voie au futur de l'aviation."