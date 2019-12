Akka Technologies annonce son intention d'acquérir DATA RESPONS

(Boursier.com) — Dans le cadre du lancement de la Phase II de CLEAR 2022, AKKA Technologies annonce aujourd'hui son intention de lancer une offre publique d'achat recommandée en numéraire, pour acquérir la totalité du capital de Data Respons ASA pour 48 NOK par action, représentant une contrepartie totale de 3,7 Mrd NOK (366 ME), sur une base diluée.

AKKA a développé, ces dernières années, son portefeuille de solutions digitale à travers plusieurs acquisitions ciblées dans le domaine de la mobilité en particulier (Auronik, Erlkönig, Gigatronik).

Avec son projet d'acquisition de Data Respons, le Groupe poursuit la structuration de son expertise digitale et la renforce.

Cette transaction va donner naissance à l'acteur de solutions digitales le plus puissant, capable de capter la forte croissance des volumes et l'accélération des cadences du marché digital, entraînée par les transformations à l'oeuvre dans le secteur de la mobilité et certains autres marchés verticaux. L'internet des objets (IoT), la 5G, l'IA, les logiciels embarqués, le cloud et les services mobile sont au coeur du portefeuille technologique de Data Respons et sont essentiels à l'infrastructure de la mobilité du futur, qui est en forte demande chez les clients.

Accentuer son leadership dans un marché digital global

En ligne avec les objectifs du plan CLEAR 2022, cette opération va permettre à AKKA d'accentuer son leadership dans un marché digital global en croissance rapide, faisant ainsi basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital.

Data Respons est un leader du digital, avec une forte expertise dans le développement logiciel, les services 'R&D' ainsi que les systèmes embarqués et des solutions IoT de pointe. Le siège social de Data Respons est basé à Oslo (Norvège) et le Groupe capitalise sur ses 1.400 experts en logiciel et du numérique pour servir un prestigieux portefeuille de clients dans les pays nordiques et en Allemagne. Avec un profil financier solide, Data Respons devrait générer en 2019 une croissance organique de plus de 10% et une marge EBITA d'environ 11,9% (selon le consensus).

Mauro Ricci, Président-directeur général d'AKKA, déclare : "Ce projet va changer la donne dans un monde dominé par les données. Nous allons créer en Europe l'acteur du digital le plus puissant avec l'offre la plus complète pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité. C'est le résultat de nos investissements permanents dans l'expertise d'AKKA et ce projet nous offre une puissance considérable pour créer de la valeur pour nos clients avec des solutions digitales, logicielles, de connectivité, cloud et d'ingénierie. La combinaison de nos compétences respectives et la taille du Groupe va nous permettre de bénéficier d'un portefeuille exhaustif de solutions logicielles pour capter de plus grands contrats sur les marché nordiques et allemands notamment, où Data Respons a déjà su franchir les barrières à l'entrée pour y établir des positions stratégiques. Au bout du compte, la force de cette opération réside dans notre partage d'une vision commune et de valeurs entrepreneuriales identiques".