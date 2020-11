Akka Technologies : à l'heure du E-Kart

(Boursier.com) — Le groupe Akka Technologies a présenté l'E-Kart, son premier prototype de kart électrique, dont les performances sont comparables à celles des karts de compétition X30, au début de ce mois, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, auprès des principaux acteurs du karting international.

Le module d'électrification du E-Kart, a été développé par les ingénieurs d'Akka Research, le centre interne de R&D et d'innovation d'Akka. Ce projet réunit le meilleur de leur savoir-faire en matière d'électrification automobile et illustre l'ambition du Groupe de réduire l'empreinte écologique des infrastructures et véhicules existants grâce à la technologie et l'innovation. Cet E-Kart permet en effet de contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans le sport mécanique, notamment par la réduction des émissions sonores et des particules polluantes tout en délivrant des performances comparables à des karts thermiques de compétition X30.