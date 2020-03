Akka : solide progression du bénéfice net à 73,3 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Akka s'élève à 1.801,5 ME en 2019 en progression pro forma de 6,3%.

Le ralentissement du quatrième trimestre a été plus fort que prévu. Il s'explique par une transition vers l'électrique plus lente qu'anticipé chez certains clients clé du secteur automobile, l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et par des causes internes.

La marge opérationnelle des activités ordinaires s'élève à 8%, en ligne avec l'objectif interne. Hors PDS Tech, la marge opérationnelle progresse de 70 points de base à 8,7%.

Le bénéfice net du groupe a augmenté de 38% pour atteindre 73,3 ME en 2019.

Le gearing d'Akka ressort à 15% avec des fonds propres de 478 ME.

Les perspectives de la première partie de l'année resteraient compliquées. Le premier semestre devrait être marqué par la prudence des principaux clients du secteur automobile et des fournisseurs du B737Max. De plus, l'impact de la crise du coronavirus devrait avoir des répercussions sur l'entreprise.