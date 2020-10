Akka renforce ses fonds propres

(Boursier.com) — Depuis plusieurs mois, les dirigeants d'AKKA ont communiqué leur volonté de renforcer le bilan de la Société, brutalement impactée par la crise de la COVID-19 au premier semestre 2020.

Le Conseil d'administration a étudié diverses options pour que le Groupe bénéficie d'une structure financière renforcée, afin d'être plus agile en sortie de crise et alors que la transformation de l'entreprise a été accélérée.

Dans ce contexte, le Conseil d'administration, réuni le 5 octobre 2020, a approuvé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital réservée sous le régime du capital autorisé d'un montant de 200 ME. Cette augmentation de capital réservée sera souscrite à hauteur de 150 ME par la Compagnie Nationale à Portefeuille SA ("CNP"), et à hauteur de 50 ME par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50 euros par action, prime d'émission incluse. Ce prix de souscription extériorise une prime de 43% par rapport au cours de clôture en date du 5 octobre 2020 et de 33% sur le cours moyen pondéré sur les 30 derniers jours de bourse.

La Compagnie Nationale à Portefeuille SA et le groupe familial Ricci sont deux groupes familiaux aux valeurs partagées qui investissent conjointement pour accompagner le développement opérationnel et financier d'AKKA sur le long terme.

Mauro Ricci, Président et Directeur général du groupe AKKA, déclare : "Je me réjouis de l'arrivée de la CNP en tant que partenaire dans la durée d'AKKA et de ses dirigeants. La CNP est un investisseur de long terme, à capital familial, qui accompagne le développement des entreprises européennes leaders de leur secteur. Le Conseil d'administration a considéré qu'une augmentation de capital réservée était dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. D'une mise en oeuvre rapide, elle permet en effet au management de rester concentré sur sa trajectoire de sortie de crise et son objectif de restaurer la profitabilité opérationnelle du Groupe pour l'année 2020. Elle permet également un apport de fonds propres à un prix de souscription représentant une prime significative sur le cours moyen des 30 derniers jours de bourse.

Fort de l'investissement de la CNP et de l'engagement renouvelé de la famille Ricci qui demeure majoritaire en droits de vote, AKKA bénéficiera d'un bilan renforcé et de moyens supplémentaires pour poursuivre sa transformation et accélérer son développement."