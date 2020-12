Akka : réalisation de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Akka annonce que le Conseil d'Administration réuni ce jour a approuvé la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant brut de 200 ME.

Cette augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 150 ME par Swilux S.A., société d'investissement détenue et contrôlée à 100% par la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), et à hauteur de 50 ME par le groupe familial Ricci, à un prix de souscription de 22,50 Euros par action, prime d'émission incluse.

A l'issue de cette opération, la Compagnie Nationale à Portefeuille détient 21,4% du capital.

Le groupe familial Ricci détient quant à lui 38,9% du capital et 51,3% des droits de vote.