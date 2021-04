Akka poursuit son expansion commerciale au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Le Groupe AKKA et Barzan Holdings ont signé un Protocole d'accord lors du salon Milipol Qatar 2021, établissant un partenariat stratégique pour fournir des services d'ingénierie de défense et de sécurité au Qatar.

En tant que société de premier plan à la croissance rapide agissant comme une passerelle commerciale pour l'industrie de la défense et de la sécurité au Qatar, Barzan Holdings s'engage à renforcer la souveraineté du Qatar et à soutenir le développement à long terme des secteurs de la défense et de la sécurité de l'État par le biais de la recherche et du développement, en facilitant le transfert de connaissances et en créant des technologies de défense et de sécurité innovantes.

AKKA s'appuiera sur sa forte expertise en matière d'accompagnement des acteurs industriels mondiaux dans tous les secteurs, notamment celui de la Défense, pour soutenir Barzan Holdings en formant ses ingénieurs et en les aidant à mettre en oeuvre des projets locaux.