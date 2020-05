Akka : peu de réaction...

(Boursier.com) — Akka est stable ce jeudi matin, sur les 25,70 euros, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires du 1er trimestre en baisse de 4,5% à 425,9 ME. La société a été logiquement affectée au T1 par la faible croissance enregistrée au T4 2019, en raison de la transition des principaux clients du secteur automobile, de l'impact du programme B737 Max sur les fournisseurs du secteur aéronautique et d'un manque de performance commerciale.

Ajouté à l'impact de la crise du COVID-19 qui a commencé à se matérialiser en mars, le chiffre d'affaires a reculé de 4,5% au T1 2020 et de 9,2% en organique.

Akka s'attend à ce que le deuxième trimestre soit difficile et prévoit une baisse pro-forma de son chiffre d'affaires à taux de changes constants d'environ 15% pour le premier semestre de l'année. Afin d'encourager l'actionnariat à long-terme, le groupe a souhaité récompenser la fidélité de ses actionnaires en leur attribuant une action gratuite pour 10 actions détenues. Cette attribution est sans impact sur la trésorerie...

"Malgré la chute, il nous semble encore trop tôt pour revenir sur le titre alors que les handicaps pour un rebond vont demeurer à court-terme (endettement, mix clients)" commente Portzamparc qui reste à 'Conserver' avec un objectif de cours ajusté de 31,7 à 24,7 euros.