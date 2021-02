Akka participe au projet RECET4Rail dans le cadre du programme Shift2Rail

Akka participe au projet RECET4Rail dans le cadre du programme Shift2Rail









Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — Akka participe au projet RECET4Rail dans le cadre du programme Shift2Rail.

Ce projet RECET4Rail est une collaboration visant à améliorer les sous-systèmes de traction ferroviaire dans le cadre du programme européen Shift2Rail Joint Undertaking (JU). Le projet est porté par 13 partenaires issus de 8 pays de l'UE qui partagent un objectif commun de recherche et d'innovation pour la fiabilité et l'efficacité des systèmes de traction ferroviaire.

Shift2Rail Joint Undertaking est un programme ferroviaire européen qui vise à développer des solutions de recherche et d'innovation afin de soutenir la création d'un espace ferroviaire unique européen (SERA). Son objectif est de rendre le système ferroviaire européen plus compétitif, efficace et durable. Plusieurs programmes d'innovation (PI) répondant à aux défis ferroviaires ont déjà été lancés et incluent des Instituts, des Universités, des centres de recherche, des compagnies ferroviaires, des opérateurs ainsi que des gestionnaires d'infrastructures de toute l'Europe.

L'ambition du projet RECET4Rail est de fournir les connaissances et compétences essentielles pour améliorer les niveaux élevés de TRL pour des démonstrations de traction sur les trains conçus par les membres du programme de Shift2Rail. Cette collaboration ouvre la voie à de futures évolutions majeures dans des domaines tels que la numérisation appliquée à la traction, la durabilité environnementale (notamment concernant la conception de systèmes de traction sans carbone) ou le renforcement de la standardisation pour réduire la complexité et les coûts des innovations.

Aux côtés des partenaires Institut de recherche technologique Saint-Exupéry et Institut catholique d'arts et métiers, AKKA est fier d'apporter son expertise technologique au succès du projet RECET4Rail axé sur le développement d'un outil de maillage automatisé. Le maillage fait partie intégrante du processus de simulation d'ingénierie où les géométries complexes sont divisées en éléments simples pour être utilisés comme approximations locales discrètes du domaine plus large. C'est une étape fondamentale pour le développement des composants de fabrication additive en 3D qui serviront à identifier les nouvelles technologies au service des sous-systèmes de traction , indique Pierre Lion, Directeur du groupe Akka Research, le centre interne de R&D et d'innovation d'Akka.

En outre, le projet RECET4Rail collaborera avec des industries clés du ferroviaire européen, notamment en lien avec le projet PINTA3 -également part du programme Shift2Rail- portant sur la fabrication de solutions prototypes sur les systèmes de traction des trains.

Dans le cadre de ce partenariat, précisons que chaque axe de travail a un objectif principal, dans le cadre de l'objectif global d'améliorer le système de traction en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Le consortium du projet RECET4Rail est composé de 13 partenaires ayant des domaines de connaissances et des compétences complémentaires, afin de promouvoir les résultats scientifiques et d'assurer l'adoption industrielle et l'obtention de résultats tangibles dans ce domaine.

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.