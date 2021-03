Akka : nomination

Akka , leader du conseil en ingénierie et services R&D dans les secteurs de la mobilité est heureux d'annoncer la nomination de Dharam Sheoran en tant que CEO d'AKKA North America. Cette nomination constitue une étape importante dans la consolidation du positionnement d'AKKA en Amérique du Nord, une zone géographique essentielle pour l'accompagnement global des clients du Groupe.

Dharam Sheoran est un dirigeant d'entreprise doté d'une solide expérience de management dans le secteur des services technologiques et d'ingénierie. Il possède plus de quinze ans d'expérience acquise à différents postes de direction en Europe, aux États-Unis et en Inde chez Wipro Limited, une entreprise mondiale de services de technologies de l'information, de conseil et d'ingénierie. Son dernier poste au sein de Wipro Limited était celui de Responsable mondial de la division verticale automobile. Dharam Sheoran supervisait auparavant le secteur de l'aérospatiale et de la défense et a dirigé la stratégie et les grands contrats du département Manufacturing & HiTech. Son expérience de leadership riche et ses connaissances approfondies des marchés américains de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et de la HiTech seront des atouts majeurs pour renforcer le positionnement d'AKKA en Amérique du Nord.

"Dans son rôle de CEO d'AKKA North America, Dharam Sheoran sera chargé de diriger les équipes aux États-Unis et au Canada et de poursuivre le développement de la présence du Groupe en Inde, qui a été identifiée comme un pays clé pour étendre les capacités d'AKKA au niveau mondial. Dharam Sheoran se concentrera prioritairement sur l'accélération de la dynamique commerciale vers des solutions d'ingénierie et des solutions numériques à forte valeur ajoutée, afin de repositionner nos offres et d'augmenter nos marges. Dharam Sheoran se focalisera également sur le développement de notre présence dans la région" conclut le groupe.