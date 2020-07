Akka : le projet 5G-MOBIX avance

Akka : le projet 5G-MOBIX avance









(Boursier.com) — AKKA Research, le centre interne de 'R&D' et d'innovation d'AKKA, et ERTICO - ITS Europe, un partenariat public-privé d'environ 120 entreprises et organisations, unissent leurs forces pour franchir les étapes critiques dans le cadre du projet '5G-MOBIX' qui rapproche la conduite transfrontalière autonome de la réalité. Dans un monde hyper-mobile, permettre l'interopérabilité transfrontalière joue un rôle primordial pour rendre possible la conduite autonome.

Bénéficiant de son expertise en matière de smart mobility, AKKA Research joue un rôle clé dans plusieurs groupes de travail de cet important projet R&D collaboratif et pluriannuel qui se poursuivra jusqu'à mi-2022.

5G-MOBIX développe et teste les fonctionnalités des véhicules automatisés en déployant les innovations de la 5G dans les corridors transnationaux et les lieux urbains pour la circulation automobile, la couverture réseau et les conditions d'accès au service en temps réel.

5G-MOBIX est un projet cofinancé par la Commission Européenne dans le cadre de l'initiative Horizon 2020, qui vise à construire un avenir durable pour les véhicules connectés et automatisés. Le projet se compose de 52 partenaires de 10 pays, et rassemble des opérateurs et fournisseurs de solutions télécommunications, des opérateurs routiers, des constructeurs et fournisseurs automobiles, avec le soutien des autorités routières, des autorités des télécommunications et des gouvernements régionaux et nationaux.