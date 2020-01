Akka lance une OPA amicale en numéraire sur Data Respons au prix de 48 NOK par action

Akka lance une OPA amicale en numéraire sur Data Respons au prix de 48 NOK par action









(Boursier.com) — Suite à l'annonce du projet d'acquisition de Data Respons ASA du 19 décembre 2019, AKKA Technologies SE, leader européen du conseil en ingénierie digitale et des services 'R&D', lance aujourd'hui une offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons au prix de 48,00 NOK par action.

La Bourse d'Oslo a déclaré l'offre publique d'achat conforme en date du 10 janvier 2020.

Les actionnaires de Data Respons pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat amicale entre le 13 janvier et le 10 février 2020.

Erik Langaker, Président du Conseil d'administration de Data Respons, déclare : "Après plusieurs années de performances exceptionnelles de la part de notre équipe de direction et de notre entreprise, nous estimons que cette opération crée de la valeur pour l'ensemble des actionnaires. Je suis convaincu par les fortes synergies stratégiques et qu'AKKA appréciera à sa juste valeur la culture unique construite par Kenneth et son équipe au fil des ans. L'ensemble du Conseil d'administration est d'avis que le groupe combiné représente d'immenses opportunités aussi bien pour les employés que pour les clients existants."

Kenneth Ragnvaldsen, DG de Data Respons ajoute : "Le projet d'acquisition de Data Respons, par AKKA, offre à notre équipe un potentiel de développement très important et je suis convaincu que les deux entreprises sont très bien alignées sur le plan stratégique. Nous partageons les mêmes valeurs et la même passion de l'innovation qu'AKKA. Cette opération générera de la valeur pour nos clients et représente une opportunité exceptionnelle de mettre en avant le talent de nos collaborateurs, qui sont le coeur, l'âme et la principale valeur de notre entreprise."

Le Conseil d'Administration de Data Respons recommande à l'unanimité l'Offre, qui valorise le capital social total de Data Respons à environ 3,7 milliards de NOK sur une base entièrement diluée et représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de Data Respons le 18 décembre 2019, et une prime de 29% et 34% par rapport aux cours moyens pondérés en volume de l'action sur 3 et 6 mois, respectivement.

Des actionnaires existants de Data Respons représentant 43% des actions ont confirmé leur intention d'apporter leurs titres à l'offre e, sous réserve des conditions habituelles. Les conditions complètes de l'Offre, y compris les procédures d'acceptation de l'Offre et les informations détaillées concernant le règlement, sont présentées dans le prospectus décrivant l'Offre.

La période de l'Offre commence aujourd'hui, lundi 13 janvier 2020, et se termine le lundi 10 février 2020 à 16h30 (CET). AKKA peut, à sa seule initiative, prolonger la période de l'Offre (une ou plusieurs fois), mais la durée de l'Offre ne pourra en aucun cas être prolongée au-delà du 23 mars 2020 à 16h30 (CET).

Comme spécifié dans le prospectus, la réalisation de l'offre sera assujettie au respect ou à la renonciation de certaines conditions par l'Offreur (à son entière discrétion).