Akka : Flexmove obtient le soutien du conseil régional d'Occitanie

(Boursier.com) — Le conseil régional d'Occitanie a annoncé son soutien à Flexmove, un projet du Groupe Akka, dans le cadre du plan France Relance, le plan de relance de l'Etat français ayant pour objectif d'accélérer la transition écologique et d'améliorer la mobilité dans les zones rurales de la Région tout en réduisant les coûts d'exploitation et de maintenance.

Flexmove est un service de mobilité multimodale, basé sur un véhicule électrique qui peut être conduit comme une voiture normale sur la route, mais qui peut également se déplacer de manière autonome sur rails grâce à une technologie spéciale rail-route développée par Akka. La faisabilité et la valeur stratégique du projet au sein de son écosystème ont été validées et reconnues par le pôle i-Trans, un pôle de compétitivité pour les systèmes durables de transport multimodal et urbain. Comme annoncé en juillet 2021, Flexmove a reçu le label du pôle de compétitivité i-Trans.

Flexmove présentera des avantages importants pour la Région Occitanie grâce à son modèle économique induisant des coûts d'exploitation réduits ainsi un service ferroviaire plus dense et de qualité. Il permettra notamment à la Région de réduire significativement les coûts de maintenance et de remise en état des lignes ferroviaires grâce à l'utilisation de véhicules plus légers, dont le coût d'acquisition est nettement inférieur à celui du matériel ferroviaire classique et dont le coût marginal de circulation est très bas. Ce projet offre une nouvelle solution de mobilité adaptée tant aux zones urbaines qu'aux zones rurales, permettant ainsi à de nouveaux projets de réouverture d'infrastructures ferroviaires de voir le jour alors que le modèle économique et de desserte du train traditionnel n'est plus adapté.