(Boursier.com) — Akka étend son partenariat avec l'Université de Californie Riverside (UCR), une université publique de premier plan située dans la région de Riverside. L'UCR se situe parmi le 1% des meilleures universités du monde, se plaçant au 12e rang des universités publiques américaines, 4e dans le domaine de la mobilité sociale et se classe 26e université la plus innovante du pays. L'UCR est à la pointe des recherches novatrices ayant un impact à la fois local et mondial.

Akka a commencé son partenariat avec l'UCR en 2017 pour conduire des projets de test pour des grands constructeurs (OEM) avec leurs étudiants en doctorat. Akka travaille actuellement dans le cadre d'un accord de coopération (MoU) avec le Centre de Recherche Technologique Environnementale (CE-CERT) du Collège d'Ingénierie de l'UCR. Le CE-CERT est spécialisé dans divers services de développement de véhicules, incluant, sans toutefois s'y limiter, un laboratoire de test d'émissions pour répondre aux exigences des constructeurs, une instrumentation de véhicule, des essais de certification et un laboratoire électronique.

La coopération entre Akka et l'UCR/CE-CERT offre une expertise de pointe dans l'étalonnage des tests de calibration des émissions, le diagnostic à bord et la caractérisation des composants de propulsion électrique (E-Drive), répondant ainsi à toutes les exigences en termes d'émissions, conformément aux normes américaines et européennes. Akka et CE-CERT fourniront conjointement des services d'assistance pour répondre aux attentes des OEMs en termes de délais, coûts, livrables et qualité.