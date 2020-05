Akka : du nouveau avec Avianor

(Boursier.com) — Akka Technologies et Avianor, société privée dans laquelle la division Aéronautique et Transport terrestre de DRAKKAR détient une participation majoritaire, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration concernant la solution créée par Avianor qui permet la conversion de cabines passagers en cargo; une solution certifiée par Transports Canada Aviation civile (TCCA) et déjà implémentée sur plusieurs avions gros porteurs.

Afin de promouvoir cette solution sur les marchés internationaux, AKKA Technologies et Avianor ont signé un accord-cadre visant à certifier cette solution selon les normes mondialement adoptées et reconnues de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Leader mondial en matière de MRO et modification de cabines, AKKA Technologies est l'une des rares entreprises habilitées à fournir des services de certification EASA "par délégation" pour l'industrie aéronautique et ses opérateurs.

Avianor, spécialiste en maintenance d'avions et en intégration de cabines, a développé une solution d'ingénierie et des kits associés qui permettent de retirer les sièges passagers d'un avion de ligne et d'aménager des zones de chargement pour y installer des caisses légères retenues par des filets de marchandise. Que ce soit pour un Boeing 777 ou un Airbus A330, ce processus peut être réalisé en quatre jours seulement et confère à l'avion une capacité de chargement supplémentaire allant jusqu'à 19 tonnes. Cette modification peut facilement s'appliquer à d'autres types d'avions, offrant ainsi à la majorité des compagnies aériennes et opérateurs une solution simple et complète de cabine modulable.

L'accord entre AKKA et Avianor donnera également à AKKA les "droits d'utilisation" de cette solution d'ingénierie, avec l'objectif de répondre à la demande mondiale urgente pour la conversion cargo. Tandis qu'AKKA accompagnera les compagnies aériennes qui requièrent une certification EASA, Avianor continuera de soutenir les compagnies aériennes qui nécessitent la certification TCCA et fournira des kits de conversion pour les deux types de clients EASA et TCCA.