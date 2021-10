Akka dévoile Green&Fly, son avion à hydrogène

(Boursier.com) — Akka dévoile Green&Fly, son avion entièrement électrique à hydrogène, dont le design disruptif s'articule autour d'une forme d'aile rhomboédrique. Conçu pour transporter jusqu'à 30 passagers pour une autonomie de 500 km, Green&Fly est un concept zéro-émission pour des vols à échelle régionale.

Green&Fly représente une alternative de transport régional, visant à améliorer la mobilité vers les villes de taille moyenne où il n'y a pas de grandes plateformes de transport. Capable de s'adapter à des pistes de toutes longueurs (Avion à Décollage et Atterrissage Courts - ADAC), il peut utiliser les réseaux d'aérodromes existants, exploitant ainsi les infrastructures sous-utilisées. Ce concept associe les dernières technologies et explore différentes configurations pour optimiser les performances aérodynamiques et la consommation énergétique de l'avion, améliorant ainsi son potentiel d'électrification. Green&Fly est un avion léger et de petite taille (classification CS25) au design futuriste et au mécanisme sophistiqué, alimenté par des batteries, des piles à hydrogène et des supercondensateurs.

Ce projet a mobilisé les ingénieurs aéronautiques les plus expérimentés d'AKKA en France, en Allemagne et en Roumanie, témoignant de l'engagement du Groupe à faire passer à plus grande échelle les énergies renouvelables et à contribuer à la décarbonisation de l'industrie aéronautique par grâce à la technologie et l'innovation.