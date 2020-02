Akka détient 72,89% du capital de Data Respons

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat amicale, Akka détient 72,89% du capital de Data Respons. Le succès de cette opération permet ainsi au groupe de disposer d'un portefeuille d'offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité.

Fort de sa majorité absolue, AKKA va investir dans le développement de ce portefeuille d'offres et les deux sociétés vont travailler ensemble pour mettre en place au plus vite les fortes synergies commerciales et opérationnelles relatives à cette opération.

Mauro Ricci, Chairman & CEO d'AKKA, a déclaré : "En acceptant cette offre à une large majorité, les actionnaires de Data Respons ont montré leur adhésion au projet d'entreprise commune entre AKKA et Data Respons. Ce projet va changer la donne dans un monde dominé par les datas. AKKA bénéficiera dès 2020 d'une force de frappe d'un demi-milliard d'euros, lui permettant d'atteindre avec sérénité l'ensemble de ses objectifs CLEAR 2022 et notamment de réaliser 75% de son chiffre d'affaires dans le digital. La combinaison de nos compétences respectives autour d'un portefeuille complet de solutions digitales, logicielles, de connectivité, cloud et d'ingénierie va nous permettre de capter de plus grands contrats sur les marchés nordiques et allemands notamment.

Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Data Respons au sein du Groupe Akka. Grâce à nos valeurs entrepreneuriales communes et au partage de la vision stratégique, nous allons ensemble bâtir une force de frappe inégalée dans le monde du digital. Je remercie Kenneth, Erik et l'ensemble du management de Data Respons de leur soutien tout au long de cette opération".