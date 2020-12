Akka : départ de Nicolas Valtille

(Boursier.com) — Akka annonce le départ de Nicolas Valtille, administrateur délégué à la gestion, à compter du 1er janvier 2021 pour des raisons personnelles.

Nicolas Valtille a débuté sa carrière en tant que Directeur Financier pour un groupe multimédia. Il a été nommé Chief Financial Officer de 1997 à 2000 d'une Start Up internet dont il a mené l'introduction en bourse sur la place de Paris et son développement à l'international. Nicolas a ensuite rejoint le groupe Akka en 2000 en tant que Chief Financial Officer...