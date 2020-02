Akka chute avec le ralentissement de la croissance

Akka chute avec le ralentissement de la croissance









Crédit photo © Akka

(Boursier.com) — Akka s'effondre de 13,7% à 57,8 euros en début de séance à Paris, sanctionné après un le ralentissement de la croissance en fin d'année et une guidance jugée prudente. Si Portzamparc avait identifié un risque de déception sur cette publication, la maison de bourse se dit surprise par l'ampleur du ralentissement de l'activité. Les objectifs de marges et de génération de cash qui étaient déjà exigeants le deviennent encore plus. Les multiples d'Akka font toujours ressortir une décote d'environ 13% par rapport à ceux d'Alten mais, à 11,2x l'estimation d'EBIT 2020 révisé, le titre se traite sur des niveaux toujours assez élevés d'un point de vue historique alors que la dégradation du momentum offre, selon le broker, peu de chance d'une inflation des multiples à court terme. Au final, le courtier dégrade le titre à 'conserver' et abaisse son objectif de 71,5 à 69,3 euros.

Oddo BHF reste pour sa part 'neutre' mais réduit sa cible de 66 à 59 euros.