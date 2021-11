AKKA : chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique de 4,8%

(Boursier.com) — Le groupe AKKA a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 371,8 ME, en hausse de 5,9% en données publiées et de +4,8% en données organiques par rapport au T3 2020. AKKA parle d'une dynamique positive qui se poursuit dans toutes les Business Units, qui ont toutes enregistré une croissance organique, à l'exception de la BU Amérique du Nord, où le repositionnement de l'activité vers des solutions d'ingénierie à plus forte marge continue de prévaloir.

Compte tenu du niveau de liquidité importante du groupe au 30 septembre 2021, 197 ME de tranches Schuldschein à échéance octobre 2022 portant un taux d'intérêt de 1,3% ont été remboursés sans pénalité fin octobre 2021. Cette opération se traduira par une économie annuelle d'environ 0,9 ME.

AKKA prévoit pour le quatrième trimestre de l'année une croissance à deux chiffres par rapport au T4 2020. Par conséquent, AKKA confirme s'attendre pour l'ensemble de l'année à une croissance à un chiffre, en bas à milieu de fourchette. AKKA prévoit un retour en territoire positif de son résultat net au S2 2021.

Les perspectives précédemment communiquées en termes de coûts et de bénéfices attendus du plan de transformation restent valables :

- Les réductions de coûts supplémentaires issues du plan de transformation Fit-2-Clear, ainsi que les premières économies liées à la mise en oeuvre des plans de restructuration visant à adapter nos capacités à la demande prévue dans les plus grandes BU du Groupe devraient permettre une réduction de la base de coûts d'environ 70 à 75 ME d'une année sur l'autre.

- Environ 75 ME de coûts comptabilisés sous le résultat opérationnel (ajusté) pour l'ensemble de l'année 2021 (hors amortissement des actifs incorporels résultant de l'allocation du prix d'acquisition de Data Respons), dans la continuité de la transformation du Groupe.