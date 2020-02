AKKA annonce le succès de l'offre volontaire de rachat de Data Respons

(Boursier.com) — Akka annonce le succès de l'offre volontaire de rachat de Data Respons avec l'obtention d'une forte majorité du capital à 64%. Le Groupe est confiant en l'obtention des deux tiers du capital social de Data Respons.

L'Offre est prolongée de deux jours supplémentaires, et finira le 12 février à 16h30, afin de permettre aux derniers actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre...

Les managements d'AKKA et Data Respons avaient soulignés la pertinence du projet d'entreprise commun entre les deux groupes. En acceptant cette offre, les actionnaires de Data Respons ont également montré leur compréhension de ce projet.

Depuis la première communication début décembre, les clients respectifs des deux groupes ont également exprimé leur enthousiasme et leur intérêt dans ce projet et dans le support que le Groupe AKKA va leur apporter dans leur transformation digitale.

AKKA dispose désormais d'un portefeuille d'offres digitale le plus large et le plus complet d'Europe pour le marché en pleine croissance de la mobilité. Fort de sa majorité absolue, AKKA va investir dans le développement de ce portefeuille d'offres et va initier au plus vite les synergies commerciales et opérationnelles relatives à cette opération.

AKKA bénéficiera dès 2020 d'une force de frappe d'un demi-milliard d'euros, lui permettant d'atteindre avec sérénité l'ensemble de ses objectifs CLEAR 2022 et notamment de réaliser 75% de son chiffre d'affaires dans le digital.

Prochains événements : Résultats de l'exercice 2019 le mardi 17 mars 2020.