Akka annonce la nomination de Mike Small en tant que responsable Amérique du Nord d'AKKA & Modis, qui deviendront bientôt Akkodis.

Avec plus de 22 ans d'expérience, Mike Small a fait ses preuves en dirigeant et en développant des équipes dynamiques pour des entreprises du Fortune 500 et des organisations multinationales. Plus récemment, il a occupé le poste de PDG du Sitel Group en Amérique, l'une des plus grandes entreprises de gestion de l'expérience client au monde. Avant cela, Mike Small a occupé des postes de direction chez VXI & SYMBIO Global Solutions, IBM, Capgemini et Hewlett Packard.

En tant que responsable d'Akkodis en Amérique du Nord, Mike Small jouera un rôle clé dans le positionnement de l'organisation en vue de sa croissance et dans la mise à disposition des clients de solutions d'ingénierie numérique et de la Smart Industry. Sous la direction de Jan Gupta, président d'Akkodis, Mike Small sera chargé de l'équipe d'AKKA & Modis aux États-Unis et au Canada, ainsi que des équipes spécialisées de PDS Technologies, filiale d'AKKA, et d'Entegee, entreprise de recrutement d'ingénieurs.

Cette nouvelle fait suite à la décision stratégique d'unir AKKA et Modis, créant ainsi Akkodis, un leader mondial de la technologie de la Smart Industry liant ingénierie et solutions numériques.

"Je suis réjoui de rejoindre Akkodis à un moment aussi crucial. L'une de mes plus grandes passions est de diriger des équipes opérationnelles et de go-to-market très performantes. Alors que les marques se réinventent et se réimaginent pour un avenir hybride, il existe une opportunité incroyable d'offrir à nos clients et candidats de nouvelles façons de favoriser l'innovation, d'augmenter la productivité et d'accélérer leurs transformations numériques", a déclaré Mike Small. "Je suis également impatient et enthousiaste de tirer parti de nos initiatives en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion (DEI), et de les développer, afin de rassembler et de renforcer les diverses voix au sein de nos entreprises et des communautés que nous servons."