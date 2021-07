AKKA : Adecco va lancer une offre d'acquisition à 49 euros

AKKA : Adecco va lancer une offre d'acquisition à 49 euros









(Boursier.com) — La famille Ricci et Swilux S.A., filiale à 100% de la Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP), qui détiennent collectivement environ 60% du capital d'AKKA et environ 68% des droits de vote, se sont irrévocablement engagés à vendre leur participation au Groupe Adecco. La réalisation (closing) de cette première étape est prévue au début du premier trimestre 2022, sous réserve d'un certain nombre de conditions suspensives habituelles, en particulier l'obtention de toutes les autorisations réglementaires.

Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci, qui détiennent collectivement 33,10% du capital d'AKKA, se sont engagés à accepter une offre à 42 euros par action en espèces plus une contre-valeur de 7 euros par action en actions ordinaires nouvelles du Groupe Adecco créées à partir du capital autorisé, pour lesquelles Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci ont convenu d'une période de blocage de 24 mois.

La contrevaleur en actions d'Adecco Group de 7 euros sera déterminée (i) par la moyenne des cours pondérée par les volumes (VWAP) de l'action Adecco Group trente (30) jours de bourse précédant la date de transfert (closing) et (ii) en appliquant le taux de change Euro (EUR) / Franc Suisse (CHF) comptant à la date de conversion, tel que publié par la Banque centrale européenne (BCE).

CNP et les autres membres de la famille Ricci, qui détiennent collectivement 26,81% du capital d'AKKA, ont accepté une offre en espèces de 49 euros par action.

A la suite de la clôture de la première étape de la transaction, par laquelle le Groupe Adecco aura acquis une participation de contrôle dans AKKA, le Groupe Adecco lancera une offre publique d'acquisition obligatoire en Belgique et en France pour les titres AKKA restants, au même prix de 49 euros par action. L'Offre Publique d'Acquisition Obligatoire sera inconditionnelle. Les détenteurs de titres AKKA auront donc la possibilité d'offrir leurs titres pour 49 euros par action en espèces, ou un prix équivalent en espèces par droit de souscription ou par obligation convertible/ODIRNANE.

Sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, AKKA comprend que l'Offre Publique d'Acquisition Obligatoire sera lancée vers la fin du premier trimestre 2022 et sera clôturée au premier semestre 2022. Les communications sur l'Offre Publique d'Acquisition Obligatoire conformément aux règles applicables aux offres publiques d'acquisition suivront en temps voulu.

Le Conseil d'Administration d'AKKA s'est engagé à recommander l'Offre à l'unanimité, sous réserve de l'obligation du Conseil en vertu du droit des sociétés belge. Le prix de l'offre par action représente une prime de 114,7% par rapport au cours de l'action de 22,82 euros du 23 juillet 2021, et une prime de 108,4% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des trois derniers mois.

Le montant de la transaction, qui s'élève à 2 Milliards d'euros en Valeur d'Entreprise, correspond à un prix d'offre de 49 euros par action, soit une Valeur des Capitaux Propres de 1,5 milliard d'euros pour 100% du capital en circulation, et tient compte de la dette financière nette d'AKKA à la fin juin 2021. Le prix d'achat convenu représente un multiple EV/EBITDA de 10,6x 2022.

Le Groupe Adecco a l'intention de financer cette transaction principalement par le biais de nouvelles obligations senior d'environ 1.000 millions d'euros, d'une nouvelle obligation hybride de 500 millions d'euros et par le placement de nouvelles actions ordinaires issues du capital autorisé afin de lever un produit brut pouvant atteindre 350 millions d'euros, y compris les nouvelles actions ordinaires à recevoir par Mauro Ricci et Jean-Franck Ricci. Le Groupe Adecco a entièrement sécurisé un financement relais de 1 milliard d'euros pour cette transaction.

Mauro Ricci, Président et CEO d'AKKA, a commenté : "Ce jour marque un tournant dans l'histoire d'AKKA, puisque nous annonçons la création du numéro 2 mondial de la smart industry, grâce au rapprochement avec Modis. Depuis sa création, AKKA s'est toujours concentrée sur l'accélération de l'innovation pour ses clients. En franchissant cette nouvelle étape avec Modis, nous sommes encore mieux positionnés pour le faire, renforçant ainsi nos capacités en tant que partenaire précieux à long terme. L'ajout de compétences de pointe en ingénierie numérique, combinées à notre expertise approfondie dans l'ingénierie du cycle de vie complet des produits, que nous avons acquise en travaillant avec nos clients de premier ordre depuis des décennies, créera de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

Cela ouvre des opportunités passionnantes pour nos ingénieurs, qui auront accès à un terrain de jeu plus vaste pour continuer à innover aux côtés de nos clients et continuer à exprimer leur passion pour les technologies.

Je suis convaincu que Modis est le partenaire idéal avec lequel écrire ce nouveau chapitre de notre histoire, en propulsant ensemble l'avenir de la smart industry. "