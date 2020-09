Akka accélère son repositionnement sur le digital

(Boursier.com) — Dans le cadre de la poursuite de sa transformation digitale, AKKA Technologies, leader mondial du conseil en ingénierie et des solutions de 'R&D' dans le domaine de la mobilité, lance un vaste programme de formations professionnelles certifiantes dans les domaines du digital auprès de ses consultants en ingénierie basés en France.

Ces formations professionnelles se concentreront sur les 6 domaines les plus porteurs de l'environnement dans lequel évolue le Groupe : l'ingénierie des systèmes, la gestion de projet agile, la data, le développement de logiciels, l'informatique Cloud et la cybersécurité.

D'une durée d'un an, chaque formation sera composée d'une partie théorique, en partenariat avec un organisme de formation extérieur, et d'une partie pratique réalisée sur un projet client ou AKKA Research, centre interne de 'R&D' et d'innovation d'AKKA.

Bruno Da sola, Directeur des Ressources Humaines EMEA chez AKKA, déclare : "Aujourd'hui plus que jamais, nous devons investir sur les métiers de demain, pénétrer de nouveaux secteurs et apporter de nouvelles solutions digitales à nos clients. C'est là qu'intervient le vaste programme Reskilling qui propose aux consultants d'AKKA des formations solides, uniques et très demandées actuellement sur le marché de l'ingénierie afin de propulser leur carrière à nos côtés."

Paolo Del Noce, CEO France chez AKKA, ajoute : "Quel que soit le contexte, l'agilité, la résilience et l'innovation caractérisent chaque expert qui a rejoint la grande famille AKKA. Comme lors de la crise de 2008, en tant qu'employeur responsable AKKA a choisi de conserver les compétences de ses ingénieurs pour mieux rebondir ensemble en sortie de crise. Il était de notre point de vue crucial de revenir auprès d'eux avec des solutions fortes afin de participer ensemble à la transformation digitale de l'industrie."