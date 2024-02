Akamai déçoit à Wall Street

(Boursier.com) — Akamai , le fournisseur américain de services informatiques, a dévoilé des revenus inférieurs aux attentes pour son quatrième trimestre, mais un bénéfice meilleur qu'attendu. Sur le trimestre clos, les revenus ont progressé de 7,3% à 995 millions de dollars, contre 998 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,69$, contre 1,37$ un an plus tôt et 1,59$ de consensus. Le ralentissement de la demande en services de sécurité cloud devrait peser au premier trimestre juste entamé, le groupe envisageant sur la période des revenus allant de 980 millions de dollars à 1 milliard de dollars, pour un bpa ajusté logé entre 1,59 et 1,64$.