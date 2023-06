Airwell : vif succès de l'offre de capital

(Boursier.com) — Groupe Airwell annonce le large succès de son augmentation de capital dans le cadre d'une offre au public, via Placement Global (PG et Offre à prix Ouvert - OPO) préalable au transfert de ses titres sur Euronext Growth Paris, au prix unitaire de 5 euros par action.

Le Conseil d'Administration de Groupe Airwell s'est tenu ce 22 juin, et a fixé le prix définitif de l'action à 5 euros correspondant à la médiane de la fourchette indicative de prix, ainsi que les modalités définitives de l'opération.

Compte-tenu de la forte demande d'investisseurs institutionnels dès l'ouverture de l'Offre, Groupe Airwell avait de la clôturer par anticipation le 21 juin. Avec exercice intégral de la clause d'extension ainsi que la clause de l'option de surallocation, le montant total de l'augmentation de capital est de 6,1 ME.

La demande a porté sur 0,4 ME pour l'Offre à Prix Ouvert et 12,6 MEUR pour le Placement Global. La demande totale s'élève donc à 13 ME, soit un taux de sursouscription global d'environ 2,6x (sur la base du montant total de l'Offre initiale). Les ordres A1 et A2 de l'OPO ont été intégralement servis.

A l'issue de cette Opération, le nombre de titres en circulation s'élève à 6.083.542 reflétant une capitalisation boursière de Groupe Airwell d'environ 30,4 ME sur la base du cours de l'augmentation de capital. Le flottant représente dorénavant 24,8% du capital et 15,6% des droits de vote de la société.

La cotation des titres, suspendue depuis le 22 juin, reprendra le 27 juin.

Les titres coteront dorénavant en continu sur le groupe de cotation E2 sur Euronext Growth Paris (code ISIN FR0014003V77 / Mnémonique : ALAIR).