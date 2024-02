Airwell, Synerpod, et CETIH associent leurs forces pour massifier la rénovation de l'habitat collectif et social en France

(Boursier.com) — Le Groupe Airwell, créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, a annoncé ce jour son alliance avec Synerpod, entreprise française qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel, et le groupe CETIH, spécialisé dans les secteurs de l'habitat et de la rénovation énergétique, pour lutter contre la précarité énergétique des bâtiments.

Dans ce cadre, le Groupe Airwell annonce avoir pris une participation minoritaire au capital de Synerpod.

Synerpod est une start-up innovante, créée en 2021, qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel en précarité énergétique. Le 9 février dernier, Synerpod inaugurait son usine à Montaigu (Saint-Hilaire-de Loulay), dédiée à la production de l' "Enerpod", un module extérieur préfabriqué (hors site) destiné aux bailleurs sociaux pour une rénovation énergétique de logements individuels rapidement déployables.

Ce module intègre une pompe à chaleur silencieuse double service fournie par Airwell, un ballon d'eau chaude, une VMC double flux et une carte électronique de monitoring. Il présente de nombreux avantages : gains de temps et de coûts, un contrôle de qualité et de sécurité accrus, une durabilité améliorée, une maintenance facilitée et la réduction des nuisances sur site.

Avec ce concept innovant, Synerpod ambitionne de massifier la rénovation énergétique des logements collectifs et sociaux en situation de précarité énergétique.

Avec 4,8 millions de "passoires thermiques" en France, le chantier pour lutter contre la précarité énergétique est colossal. C'est notamment pour répondre à cet enjeu de taille que le Groupe Airwell, entre au capital de Synerpod, aux côtés du groupe CETIH, (Compagnie des Équipements Techniques et Industriels pour l'Habitat) à hauteur respectivement de 13% et de 6%, dans le cadre d'une augmentation de capital globale de 500 KE.

Forts de cette alliance, le Groupe Airwell, Synerpod, et CETIH envisagent de développer une gamme de produits complémentaires. Les trois acteurs ont par ailleurs répondu à un appel d'offre de l'ADEME pour le "Développement de la Construction et de la Rénovation Hors Site". En apportant une réponse au travers d'un groupement d'entreprises les trois partenaires portent une approche innovante, intégrée et plus efficiente.