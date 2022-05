Airwell sélectionné pour intégrer la 7e promotion des entreprises accélérées de BPI France

(Boursier.com) — Distingué pour son potentiel de développement et sa forte ambition de croissance sur des secteurs à impact, le groupe Airwell, créateur de solutions énergétiques intelligentes, annonce sa sélection à la 7eme promotion des entreprises accélérées de Bpifrance. Sélectionné au côté de 40 sociétés françaises issues de tous secteurs, Airwell bénéficie depuis le mois de mars et pour une durée de deux ans, de l'expertise et du réseau de l'accélérateur PME de la Bpi qui accompagne les entreprises dans leur structuration et leur évolution en ETI.

Dès 2010, le Groupe Airwell a opéré un changement stratégique majeur afin de devenir le futur leader des systèmes énergétiques intelligents au service de l'efficacité énergétique. Cette nouvelle vision se traduit par des partenariats territoriaux soutenant des développements locaux et sociétaux, un fort engagement environnemental, des offres commerciales dédiées à la transition énergétique tout en poursuivant l'amélioration de la rentabilité et les investissements.