Airwell : perspectives de croissance confirmées

(Boursier.com) — Le créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, Groupe Airwell annonce un chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre de 32,5 millions d'euros, en croissance de 13% vs 2022 (28,8 ME).

Perspectives

Par ailleurs, à la suite du succès de la récente levée de fonds de 6,1 ME, le Groupe Airwell dispose désormais des moyens nécessaires pour soutenir ses projets de développement et proposer une offre complète de solutions climatiques et thermiques à destination des marchés résidentiel et tertiaire. Les perspectives de croissance et objectif pour 2025 sont confirmés et renforcés avec la dernière acquisition d'Amzair Industrie. Groupe Airwell entend dépasser ses objectifs de chiffre d'affaires initialement fixés à 100 ME, et confirme une marge d'Ebitda supérieure à 5% à horizon 2025.