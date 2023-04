Airwell : les perspectives restent favorables

(Boursier.com) — En 2022, le Groupe Airwell a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 55,7 millions d'euros, en hausse soutenue de 23,2%. Le carnet de commandes connaît également une progression supérieure à 20% marqué par une accélération de la demande pour les nouvelles solutions PAC (Pompes à chaleur Air-Eau) et EnR (Energies Renouvelables). Les offres innovantes écoénergétiques proposées par le groupe reçoivent un accueil grandissant sur le marché résidentiel qui représente 93,3% du CA avec une accélération soutenue de l'activité à l'international, dont le Maroc et la Pologne. Cette bonne dynamique confirme le succès du positionnement stratégique d'Airwell dans un marché porté par les nouvelles normes environnementales et l'efficacité énergétique du bâtiment.

La marge brute s'établit à 17 ME, soit 30,6% du chiffre d'affaires consolidé et ressort en hausse de 14% par rapport en 2021. La croissance moindre que celle de l'activité s'explique par la pression sur les coûts d'approvisionnements qu'il n'est pas toujours possible de répercuter sur les contrats des clients.

L'EBIT s'établit à 1,5 ME, en baisse de 22,7%. Déduction faite d'un résultat financier de 0,3 ME et d'une charge d'impôt de 0,4 ME, le résultat net affiche 1 ME, faisant ressortir une marge nette de 1,8%.

Au bilan consolidé

Le cash-flow opérationnel se monte à 0,9 ME. Il tient compte d'une hausse de BFR de l'ordre de 15% qui reste maîtrisée compte-tenu de la croissance de l'activité (+23,2%). Les flux générés par les investissements affichent un encaissement net de 0,4 ME, en raison notamment de la cession de la marque Johnson. Les flux liés aux financements représentent un décaissement net de 1,1 ME. Ils intègrent l'augmentation de capital de 1,5 ME réalisée fin décembre et un désendettement net de 2,6 ME. Au global, le groupe a dégagé un flux net de trésorerie de 0,2 ME.

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres d'Airwell s'élèvent à 3,9ME. L'endettement financier brut s'établit à 3,8 ME à fin 2022. Il est en diminution de 2,6 ME par rapport à la dette brute consolidée de fin 2021. La dette nette s'établit à 1,8 ME et représente soit 1,1 fois l'Ebitda 2022 ou un 'gearing' de 45%.

Perspectives : feuille de route confirmée

Ave une activité en progression constante marquée par une forte croissance de l'export, qui représente désormais plus de 27% du chiffre d'affaires du Groupe, Airwell confirme sa feuille de route stratégique lui permettant de viser un chiffre d'affaires de 100 ME à horizon 2025, et une marge d'Ebitda supérieure à 5% à horizon 2025.

A ce titre, le groupe entend porter ses efforts sur le déploiement de ses activités de Service, l'accélération de sa dynamique commerciale en France comme à l'International via des acquisitions ciblées le cas échéant et enfin, la poursuite du développement des offres innovantes.