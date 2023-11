Airwell : le chiffre d'affaires sur 9 mois grimpe de 9% à 46,7 ME

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2023, Airwell publie un chiffre d'affaires de 14,2 ME, en légère croissance de +0,7% par rapport au 3ème trimestre 2022. Cette performance est en ligne avec les anticipations annoncées lors de la publication des résultats semestriels 2023. Elle intègre la contribution d'Amzair Industrie (devenue Airwell Industrie), consolidé depuis le 1er juillet 2023, pour 0,7 ME.

L'évolution a été hétérogène sur ce 3ème trimestre 2023 avec une forte croissance de la France métropolitaine (+53% à 7,4 ME) portée par un marché très dynamique grâce au succès commercial de l'offre d'Airwell et la signature de nouveaux distributeurs. Cette très bonne performance réalisée sur la France métropolitaine a largement compensé le repli anticipé dans les DOM TOM, limité à -9% sur ce trimestre, soit en nette amélioration par rapport au 1er semestre.

L'activité aux Antilles retrouve progressivement ses niveaux de commandes antérieurs après avoir été impactée par la réorganisation intervenue en début d'année chez un distributeur.

La zone "International" est en repli ponctuel sur ce trimestre en raison de décalage de commandes qui seront livrées au 4ème trimestre (en particulier des produits RAC).

Au total, au terme des 9 mois, Airwell réalise un chiffre d'affaires de 46,7 ME, en croissance de +9,0% par rapport à la même période en 2022 (+7,3% à périmètre constant). La zone France métropolitaine ressort à 22,8 ME, en hausse de +32,0% et représente 49 % des ventes sur 9 mois. La zone DOM-TOM affiche un chiffre d'affaires de 4,9 ME au terme des 9 mois d'exercice, soit 10% des ventes. Enfin, le chiffre d'affaires réalisé sur 9 mois à l'international s'élève à 19 ME (+6,7% par rapport à 2022), soit 41% des ventes.

Au terme des 9 mois d'exercice, la répartition sectorielle des ventes reste identique à 2022 avec 94% sur le marché résidentiel et 6% sur le tertiaire.

Au niveau des équipements résidentiels, les ventes de pompes à chaleur air/eau sont en très forte croissance (+57,7%) et représentent 15 ME sur les 9 mois de l'exercice 2023. Les ventes de RAC s'élèvent à 24,5 ME au terme des 9 mois (-17,2%) et vont fortement s'accélérer au prochain trimestre à l'export et en France. A noter également la montée en puissance de l'offre EnR (panneaux photovoltaïques) qui représente 3,1 ME au terme des 9 mois de l'exercice 2023 (contre 0,3 ME en 2022).

Confirmation d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice 2023

Grâce au positionnement différenciant de ses offres dans un marché toujours porteur, soutenu par une politique gouvernementale forte et incitative en France sur le marché des pompes à chaleur "Made in France", Airwell est très bien positionné pour poursuivre sa croissance.

Disposant d'un carnet très bien orienté notamment en France métropolitaine, et compte tenu du retour à une activité normative dans les DOM TOM et du rattrapage attendu sur l'international, le Groupe anticipe une nette accélération de sa croissance au 4ème trimestre.

Le Groupe confirme ainsi son objectif d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2023, dans la lignée de celle du 1er semestre. Le Groupe rappelle par ailleurs ses ambitions 2025 d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME couplé à un EBITDA supérieur à 5%.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel : le mardi 6 février 2024, après Bourse.