Airwell lance une augmentation de capital de 5,2 ME à son transfert sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Groupe Airwell lance une augmentation de capital de 5,2 millions d'euros correspondant à 17% du capital et 10,6% des droits de vote en cas d'Offre à 100%.

L'offre sera suivie d'un transfert de ses titres d'Euronext Access+ Paris vers Euronext Growth Paris. Cette opération s'effectue dans le but de soutenir les projets de développement d'Airwell et de proposer une offre complète de solutions climatiques et thermiques à destination des marchés résidentiel et tertiaire. Euronext a d'ores et déjà approuvé le projet de transfert sur Euronext Growth Paris, le 13 juin.

Airwell rappelle avoir procédé à une première augmentation de capital réservée de 1,5 ME auprès de 'family offices' norvégiens. Le groupe a également procédé à une émission obligataire de 5 ME (maturité 2028) souscrite par France Economie Réelle, fonds géré par Delta AM, en début d'année 2023.

La nouvelle levée de fonds par offre au public et placement global d'un montant de 5,2 ME pour 100% des titres offerts pourra être portée à environ 5,72 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension (correspondant à 18,4% du capital et 11,5% des droits de vote), et à un maximum d'environ 6,29 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation correspondant à 19,9% du capital et 12,5% des droits de vote.

Les titres de la société dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée sont :

- l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 4.873.542 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (Actions Existantes) ;

- un maximum de 1.000.000 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du DPS, par voie d'offre au public, pouvant être porté à un maximum de 1.100.000 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension et porté à un maximum de 1.210.000 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (Actions Nouvelles).

L'offre des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d'une offre globale, comprenant :

- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (Offre à Prix Ouvert).

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : la fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 500 actions incluses) et la fraction d'ordre A2 (au-delà de 500 actions) ;

- Un placement global principalement destiné aux investisseurs professionnels ou assimilés professionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon).

L'offre à prix ouvert s'effectue dans une fourchette de prix entre 4,80 euros et 5,20 euros par action nouvelle

L'offre court à compter du 14 juin.

L'OPO sera close le 26 juin à 17h pour les souscriptions aux guichets et à 20h pour les souscriptions par internet (heure de Paris).

La clôture du Placement Global est fixée au 27 juin à 12h.

Ces actions nouvelles sont des actions ordinaires de la société. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux actions existantes. Elles porteront jouissance courante à compter de leur date d'émission, le 29 juin. La négociation débutera le 30 juin.

Rappelons que l'action Airwell est actuellement sur un cours de 6,1 euros.