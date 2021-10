Airwell : la croissance accélère

(Boursier.com) — Airwell a vu sa croissance accélérer au troisième trimestre avec des revenus en progression de 19,8% à 10,7 ME, et ce, malgré des tensions persistantes sur les approvisionnements en provenance d'Asie. La croissance a bénéficié à l'ensemble des régions avec une mention particulière à l'international. Le chiffre d'affaires à l'export ressort ainsi sur à 3,8 ME (+22,0%) permettant de rattraper le retard constaté à la fin du 1er semestre. La France reste très bien orientée avec une augmentation d'activité supérieure au reste du marché domestique sur les 3 gammes de produits qui représentent 90% du volume total du chiffre d'affaires d'Airwell (PAC AIR/AIR Monosplit, PAC AIR/AIR Multisplit et PAC AIR/EAU Bi-Bloc).

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents a réalisé un chiffre d'affaires de 33,5 ME, en croissance de 10,9%.

Airwell prévoit la poursuite d'une activité en croissance pour le dernier trimestre de 2021, et ce, malgré l'intensification des pénuries de composants et des problèmes logistiques à l'échelle mondiale. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires 2021 compris entre 43 et 45 ME, qui tient compte des décalages de revenus dus aux difficultés et retards d'approvisionnement. Ce niveau d'activité attendu devrait permettre de dégager une rentabilité conforme aux prévisions précédentes. Le groupe réitère sa pleine confiance dans un développement pérenne et profitable de son business model dans l'avenir grâce au lancement de solutions climatiques et thermiques écoresponsables. Le déploiement de l'offre " Maison Hybride " en 2022 visant à optimiser les équipements domestiques et profiter d'un lieu de vie plus confortable et plus écologique en est une illustration concrète.