Airwell : inaugure un nouveau centre de formation

(Boursier.com) — Airwell annonce l'ouverture de son second centre de formation Airwell Academy à Montigny-le-Bretonneux, au sein du siège du Groupe. Former la filière du génie climatique aux enjeux de la rénovation énergétique, soutenir l'insertion professionnelle et développer l'emploi sur le territoire sont autant d'objectifs visés par la Airwell Academy.

Ce second centre de formation, qui représente 250 kE d'investissements, propose une offre complémentaire au centre historique de Valence, dédié aux professionnels de la maintenance, installateurs et distributeurs pour la formation aux Solutions & services du groupe Airwell.