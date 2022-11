Airwell : de saison...

(Boursier.com) — Airwell recule de 1,2% à 3,26 euros ce mercredi, alors que le groupe a pourtant réalisé un chiffre d'affaires de 42,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2022, en croissance de 28% par rapport à la même période de 2021. Après un 1er semestre particulièrement dynamique sur l'ensemble des régions, le groupe a poursuivi sa croissance au 3e trimestre, enregistrant une progression de 31,9% par rapport au T3 2021. Au plan géographique, l'ensemble des régions est en croissance avec une très forte dynamique de l'activité à l'export. Sur les 9 mois, l'activité à l'international représente 17,9 ME, soit une augmentation de 46% par rapport à la même période en 2021.

Perspectives affichées

"Dans un contexte marqué par l'optimisation énergétique et la forte dynamique du marché des pompes à la chaleur dont les ventes devraient tripler au niveau mondial d'ici 2050, le groupe Airwell apparaît comme le partenaire privilégié des particuliers et des entreprises", commente la direction...

Grâce à une offre renouvelée en fonction des besoins et des tendances du marché et une gestion proactive des stocks, le groupe a su répondre à la demande croissante de ses clients. Disposant d'un carnet de commandes bien orienté, le groupe Airwell réitère toute sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2022 et au-delà... Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a ajusté la mire de 4,15 à 4,26 euros en restant à l'achat sur le dossier.