Airwell : chiffre d'affaires record en 2023

(Boursier.com) — Le Groupe Airwell publie en 2023 un chiffre d'affaires record de 65 millions d'euros, en progression de +16,7%. Ce niveau d'activité, supérieur aux ambitions initiales, a été porté par un 4e trimestre en très forte croissance de +42,2% à 18,3 ME, sous l'effet d'une excellente dynamique en France. L'hexagone est le 1er marché du Groupe en 2023 avec un chiffre d'affaires de 31,9 ME, en forte croissance de +47% par rapport à l'exercice 2022. La France constitue désormais le 1er marché du Groupe avec 49% des ventes 2023 (+10 points par rapport à 2022). A périmètre constant, le chiffre d'affaires est de 30,6 ME.

Airwell prouve ainsi sa capacité à capter des parts de marché à la fois en France et à l'export malgré un contexte difficile pour le marché immobilier du neuf. Cette performance confirme à nouveau la pertinence du positionnement d'Airwell sur des offres complètes axées sur l'efficacité énergétique et parfaitement adaptées aux attentes de ses marchés. Ce résultat illustre également sa stratégie adoptée il y a plusieurs années, qui lui a permis d'anticiper les tendances du secteur.

Cette très bonne dynamique commerciale sera couplée avec une nette progression de la rentabilité. Avec bon niveau d'activité, Airwell vise une marge d'Ebitda de 5% en 2023 (2,8% en 2022), prenant 2 ans d'avance sur l'objectif initialement fixé pour 2025.

L'exercice 2024 sera marqué également par le déploiement de son offre servicielle pour la maison intelligente et connectée ('Ma Maison Hybride') et le lancement de son offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses ambitions 2025 d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME et donnera une nouvelle ambition de marge d'Ebitda à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023.