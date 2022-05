Airwell accélère ses investissements en R&D

(Boursier.com) — Référence française des pompes à chaleur depuis 75 ans, Airwell s'est donné pour mission de devenir le leader français des solutions climatiques et thermiques afin de répondre au mieux aux enjeux de la transition énergétique.

Dans un contexte où la pompe à chaleur apparaît comme l'alternative la plus efficace aux systèmes aux énergies fossiles, tant pour le chauffage que pour le refroidissement, le marché porté par les nouvelles normes environnementales. Airwell est l'un des premiers acteurs de son secteur à placer la démarche RSE au coeur de son offre, en en faisant un élément prépondérant de sa stratégie.

Désormais, le groupe accélère ses investissements en R&D afin de créer des solutions éco-énergétiques répondant aux attentes des différents acteurs du marché tout en participant à la réinvention des usages des consommateurs afin de limiter leur empreinte environnementale.

La nouvelle vision du Groupe Airwell est portée par 4 principaux axes stratégiques :

- les partenariats territoriaux soutenant notamment un développement local et sociétal ;

- un engagement environnemental de la société favorisant l'adhésion de ses parties prenantes ;

- des offres commerciales en lien avec la transition énergétique ;

- l'amélioration de la rentabilité et la poursuite des investissements.

La récente entrée en Bourse participe directement au développement de la croissance du Groupe et à l'atteinte des objectifs définis dans le cadre de son nouveau positionnement.

Plus près des actionnaires

Airwell vient de son nouveau site corporate (www.groupe-airwell.com), en lien avec ses valeurs. Ce site est simple de navigation, avec un design épuré. Il réunit toute l'actualité financière du Groupe et les étapes pour devenir actionnaire de la société.

Dans cette volonté de renforcer les relations avec les actionnaires, Airwell lancera d'ailleurs très prochainement son Club actionnaire. Cet espace a vocation à développer des interactions avec la société et ses dirigeants et à contribuer à une meilleure connaissance de la société, de son activité et de sa stratégie. Gratuit, le Club sera ouvert à tous les actionnaires détenant au moins une action Airwell au nominatif ou au porteur.