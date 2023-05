Airwell : accélération des ventes à l'international au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Airwell a réalisé, au 1er trimestre 2023, un chiffre d'affaires consolidé de 14,2 millions d'euros, en croissance de +27,8% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

L'activité du marché des équipements résidentiels bénéficie d'une demande croissante pour les offres éco-énergétiques développées par le groupe. Représentant 96,3% de l'activité globale, ce segment génère un chiffre d'affaires de 13,6 ME, en forte hausse de +40,6%.

La France, qui représente 47,1% de l'activité globale, reste au 1er rang des marchés du groupe avec un chiffre d'affaires de 6,7 ME, soit une hausse de 12,4%. Les DOM-TOM affichent un chiffre d'affaires de 1,5 ME en progression de +5% par rapport au 1er trimestre 2022.

Le groupe affiche de solides performances commerciales à l'export. En l'espace d'un an, l'international, dont le chiffre d'affaires s'établit à 6,1 ME (+60,4%), redevient l'un des piliers de la croissance du groupe.

Perspectives

Acteur référent français de la pompe à chaleur pour les marchés résidentiels et tertiaires, le Groupe Airwell va accélérer sa stratégie visant à devenir l'un des leaders sur le marché de l'efficacité énergétique. Au cours des prochains mois, la société va amplifier ses actions pour augmenter sa présence sur le marché tertiaire avec son offre Leezy. Cette solution de leasing énergétique vise à accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition énergétique en leur proposant des solutions d'écomobilités, climatiques et thermiques sur-mesure, avec un financement clé en main en mode locatif.

Présent dans 80 pays, le groupe entend par ailleurs amplifier son rayonnement à l'international en renforçant ses recrutements et en procédant à des acquisitions ciblées.

Bénéficiant d'une bonne visibilité de son activité pour les mois à venir, le Groupe Airwell affiche toute sa confiance pour une poursuite de sa croissance sur l'ensemble de l'exercice.