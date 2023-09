Airwell : 3% de marge nette au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le Groupe Airwell a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 32,5 millions d'euros, en hausse de +12,8% par rapport au 1er semestre 2022. Cette progression est portée par le marché résidentiel, avec une demande toujours soutenue, en particulier pour les ventes de PAC air/eau, qui doublent sur la période. La France métropolitaine reste le 1er marché du Groupe avec 47% de l'activité (en croissance de +23,3%), alors que l'export progresse également fortement, en particulier en Europe du Nord et de l'Est.

La marge brute s'établit à 10,1 ME, en hausse de +9,8% par rapport au 1er semestre 2022. Elle ressort à 31,1% du chiffre d'affaires (31,9% au 1er semestre 2022), liée à l'évolution du mix produit. Cet indicateur démontre la capacité du Groupe à maintenir ses marges malgré le contexte inflationniste.

L'Ebitda progresse quasiment au même rythme que le chiffre d'affaires et s'établit à 1,8 ME au 1er semestre 2023 (1,6 ME au 1er semestre 2022), soit une croissance de +10%. Le taux de marge opérationnelle est de 4,8% au 1er semestre 2023 (4,7% au 1er semestre 2022).

Après prise en compte de l'impôt (-0,3 ME), le résultat net s'élève à 1 ME (0,9 ME au 1er semestre 2022), soit une marge nette de 3%. Il est en hausse de 11,4%.

Structure financière renforcée

Au 30 juin 2023, les capitaux propres d'Airwell s'élèvent à 10,3 ME (3,9 ME au 31 décembre 2022), renforcés par l'augmentation de capital réalisée en juin dernier d'un montant de 6,1 ME bruts à l'occasion du transfert sur le compartiment Euronext Growth. Ce nouveau marché de cotation permet d'élargir la visibilité auprès des investisseurs et la liquidité du titre.

La marge brute d'autofinancement reste solide à 1,2 ME au 30 juin 2023 (versus 1,3 ME au 30 juin 2022).

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (4,9) ME au 30 juin 2023, contre 0,0 ME au 30 juin 2022. Les flux générés par les investissements s'élèvent à -0,9 ME (0,6 ME au 30 juin 2022 qui tenait compte d'un produit exceptionnel de cession de la marque Johnson). Les flux de financements s'élèvent à 9,4 ME (-2,1 ME au 30 juin 2022) et intègrent l'augmentation de capital (6,1 ME bruts) et l'emprunt obligataire de 5 ME. Les dettes financières brutes s'élèvent à 7,8 ME (3,8 ME au 31 décembre 2022). L'endettement net reste parfaitement maîtrisé et s'élève à 2,3 ME au 30 juin 2023 (1,8 ME au 31 décembre 2022).

Perspectives

Au second semestre, le Groupe entend continuer à capitaliser sur une dynamique commerciale de ses marchés porteurs et poursuivra en parallèle ses efforts d'investissements pour le déploiement de nouvelles offres innovantes et différenciantes, couplant services et équipements.

Tout récemment, le Groupe a annoncé la reprise des actifs d'Amzair Industrie, devenue Airwell Industrie, concepteur et fabricant français de pompes à chaleur connectées haut de gamme pour le résidentiel et le tertiaire, et qui est intégrée depuis le 1er juillet 2023 dans les comptes d'Airwell. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe qui vise à monter progressivement dans la chaîne de valeur, avec l'intégration de la conception et la production d'une offre premium connectée et à faible empreinte carbone.

Au final, le Groupe vise sur l'ensemble de l'exercice une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires comme au 1er semestre. Après un 3ème trimestre attendu stable compte tenu notamment d'un ralentissement ponctuel dans les DOM-TOM (réorganisation chez un distributeur aux Antilles), la croissance devrait nettement s'accélérer sur la dernière partie de l'année.

Le Groupe Airwell réitère par ailleurs ses ambitions 2025 récemment relevées d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 ME couplé à un Ebitda supérieur à 5%.

En séance, l'action Airwell se tasse de 7,33% à 4,68 euros.