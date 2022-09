Airwell : 0,9 ME de résultat net au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Airwell a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 28,8 ME, en nette progression de +26,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Malgré des pressions persistantes sur les composants et les capacités de transport, l'activité a été dynamique sur l'ensemble de la période grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements.

L'Ebitda s'élève à 1,7 ME, soit une hausse de +14,5% par rapport au 30 juin de l'année précédente et ressort à 5,8% du chiffre d'affaires. Après déduction des dotations aux amortissements et provisions, l'Ebit s'établit à 1,5 ME, en augmentation de +19,7%. Pour les 6 premiers mois de 2022, le taux de marge opérationnelle atteint 5,2%.

Le résultat net affiche 0,9 ME.

A fin juin 2022, les fonds propres d'Airwell s'élèvent à 2,3 ME, en croissance de 0,9 ME par rapport à la situation du 31 décembre 2021. Ils intègrent notamment le bénéfice net de la période.

La dette nette est en diminution de 0,6 ME et atteint 3,9 ME, soit moins de 2 fois l'Ebitda consolidé 2021 (ou 1,6 fois l'EBITDA pro-forma 2021).

Perspectives

Airwell va poursuivre le déploiement de ses nouvelles offres au second semestre, notamment à destination du secteur tertiaire. Pouvant compter sur un carnet de commandes solide, le Groupe affiche sa pleine confiance dans la poursuite de la tendance haussière de son activité. Celle-ci pourra s'appuyer sur la dynamique des nouvelles solutions éco-thermiques qui répondent aux enjeux actuels de la sobriété énergétique et qui bénéficient d'aides gouvernementales en France.

Afin d'accompagner sa croissance, Airwell confirme son projet de prochain transfert sur Euronext Growth.