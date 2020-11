Airbus : vive hausse

(Boursier.com) — Airbus surperforme nettement le marché en ce début de semaine, en hausse marquée de 5,3% à 90 euros. Dans une note sectorielle, Bank of America affirme que les nouvelles positives autour des vaccins contre le Covid-19 ont entraîné un changement de sentiment pour l'industrie aérospatiale alors que le débat passe du "si" à "quand" la reprise se produira. Les investisseurs ont largement évité le secteur au cours des 7 derniers mois en raison d'une visibilité extrêmement faible, et vont maintenant revenir, affirme la banque américaine, qui revalorise Airbus de 93 à 122 euros et reste à l''achat'.