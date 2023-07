Airbus : Viva Aerobus signe un protocole d'accord pour 90 A321neo

(Boursier.com) — Très belle commande mexicaine pour Airbus. La compagnie ultra-low-cost Viva Aerobus a signé un protocole d'accord pour 90 appareils A321neo. Ce contrat porterait le carnet de commandes de la compagnie aérienne à 170 avions de la famille A320. Les premiers appareils, équipés de moteurs GTF de Pratt & Whitney, devraient être livrés en 2027.

"Ces 90 appareils A321neo de 240 places nous permettront d'agrandir et de renouveler notre flotte et de rester la plus jeune d'Amérique latine. La technologie et l'efficacité opérationnelle de l'A321neos amélioreront notre fiabilité opérationnelle, notre ponctualité et offriront une expérience passager inégalée", affirme Juan Carlos Zuazua, PDG de Viva Aerobus. En 2018, Viva Aerobus avait déjà commandé 25 A321neo. À ce jour, la compagnie exploite 74 avions de la famille A320.