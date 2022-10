Airbus : Virgin Atlantic reçoit son premier A330neo

(Boursier.com) — Virgin Atlantic a pris livraison de son premier Airbus A330neo loué auprès d'Air Lease Corporation. L'A330neo, 50ème Airbus de la compagnie britannique, jouera un rôle crucial dans la transformation de sa flotte. Virgin Atlantic, qui devient le premier opérateur de ce type d'appareil au Royaume-Uni, a commandé 13 A330neo (six en location auprès d'ALC) avec l'intention d'étendre sa flotte à 16 unités à terme. L'A330neo, propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000, réduit de deux chiffres les coûts d'exploitation par siège et consomme 25% de carburant et d'émissions de carbone en moins par rapport aux avions concurrents de la génération précédente.